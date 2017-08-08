Dursun Özbek'ten Terim açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının başında teknik direktör Igor Tudor'un bulunduğunu ve bu konuda tartışmaların yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Özbek, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Basında çıkan Fatih Terim konusunda açıklamada bulunan Özbek, şunları kaydetti:

"Galatasaray takımının mevcut bir sistemi ve hocası var. Bu tartışmaların yapılması doğru değil. Bu hafta ligler başlıyor. Kafa karıştıracak manada herhangi bir şey söylemem yanlış olur. Herkes şunu bilmeli, Galatasaray sistemiyle, hocasıyla, yönetimiyle yeni sezona çok iyi hazırlandı. Galatasaray çok önemli bir dönemden geçiyor. Bütün Galatasaraylıların birlik, beraberlik içinde olması lazım. Kimse bir şekilde Galatasaray yönetimini yıpratma hamlesi içinde olmamalı. Yönetim, genel kurulda seçilirken verdiği sözleri santim şaşmadan yerine getirmektedir. Herkes Galatasaray'ı destekleyecek hareketler içinde olmalı."

Futbolda Galatasaray'ın önümüzdeki 5 sezonunu planladıklarını anlatan Özbek, teknik direktöre Tudor'u da sonuna kadar desteklediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tudor, Galatasaray'ı başarıya ulaştırmak için elinden geleni yapıyor. Yönetim olarak da Tudor'un arkasında durmamız lazım. Hocamızı destekliyoruz. Yaptığımız çalışmalar antrenör arayışı çalışması değil. Önümüzdeki 5 yılı planlamak için bazı çalışmalar yapıyoruz. Tudor'la ilgili yönetim olarak en ufak şüphemiz yok. Galatasaray'ı bu sene başarıya götüreceği konusunda da şüphemiz yok. Kendisiyle 1 sene mukavelemiz var ama şu anda önümüzdeki 5 seneyi planlamak gerekiyor. Yeni bir tesise taşınacağız. Yeni bir tesise taşınırken yapılanmayı yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bize önderlik yapacak, 5 yıllık futbol projesini yapacak kişilerle çalışacağız. Hiç kimse öküzün altında buzağı aramasın."

"Transfer bedellerinin hesabı kitabı yapılmıştır"

Dursun Özbek, yaptıkları transferlerle ilgili kulübü mali açıdan zora sokacak bir durumun söz konusu olmadığının altını çizdi.

Takımın ihtiyacı olan transferlere imza attıklarını aktaran Özbek, "Galatasaray'ın en büyük şubesi futboldur. Futbol şubesi 112 yıllık tarihi boyunca Türkiye'ye en büyük başarıları getirmiştir. Galatasaray'ın misyonu sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da vardır. Bu misyonu yerine getirecek bir takım kuruyoruz. Taraftar bu amaca yönelik davranarak takımı ve antrenörü sahada desteklemeli. Bütünleşme, Galatasaray'ın hayrınadır. Bu sezon Galatasaray için çok önemli. Galatasaray'da artık kısır çekişmelerin, kavgaların bittiği dönem olarak tarihe geçmeli. Hesap vereceğimiz dönemler belli. Yapılan bu transferlerin bedellerinin hesabı kitabı yapılmıştır. Hiç kimse Galatasaray'ı zora sokacak, imkanız hale getirecek davranışlar içinde değildir." diye konuştu.

Özbek, Osmanlıspor'dan transfer ettikleri Badou Ndiaye'ye çok güvendiğini dile getirerek, "Galatasaray'ın önemli transferlerinden birisi. Sezon içinde Ndiaye'nin bize ne kadar faydalı olacağını herkes görecek. Ndiaye, Galatasaray'ı çok seven burada oynamak için çok çaba harcamış bir futbolcu. Kimse rakamların arkasından Ndiaye'yi yıpratmaya çalışması. Ndiaye, Galatasaray'ın harcadığından daha fazla bize prestij ve kaynak oluşturacak bir isim. Yıldız seviyesine çıkacak bir oyuncu. Galatasaray'a yakışan bir takım kurma peşindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sofiane Feghouli'nin transferindeki durumla ilgili gelen soru üzerine Özbek, şu cevabı verdi:

"Sezona çok iddialı hazırlanıyoruz. Tek amacımız şampiyon olmak. Gerekli transferleri yaptık. Eksiğimiz varsa yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman hesabın dışında bir hareket yapmıyoruz. 'Riva'dan gelen para harcanıyor.' deniyor. Galatasaray'ın futbol bütçesi bellidir. 2018 itibarıyla dikkat edilmesi konu bütçenin dikkatli takip edilmesidir. Burada kimsenin zerre kadar tereddüdü olmasın. Hesabımızı kitabımızı çok iyi yaptık. Bütçe içindeki harcamaları yapıyoruz. Kimse algıyla Galatasaray'ı yıpratma peşinde olmasın."

"Arda'nın futbolu burada bırakmasını istiyoruz"

Dursun Özbek, Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın futbolu Galatasaray'da bırakmasını istediklerini ve bu transfer için çalışmalarının olduğunu belirtti.

Arda'nın çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, "Arda bizim evladımızdır. Elbette Arda'nın hizmet vereceği en önemli yer Galatasaray'dır. Arda'nın buraya gelmesi, futbolu burada bırakması en büyük arzumuzdur. Bu manada çalışmalarımız var." şeklinde konuştu.

Özbek, transfer şampiyonu olmak için transfer yapmadıklarını da aktararak, taraftarlara iyi futbol seyrettirmek istediklerini söyledi.

Galatasaray Kulübünün Workinton'la yaptığı iş birliği anlaşması kapsamında, Türk Telekom Stadı'nda iş ofislerini de gezen Özbek, "Böyle bir projede bulunmamız çok önemli. Büyüyerek devam edecek. Çalışma ofislerimizin dışında daha yüksek kapasiteli bir salonu da hayata geçirmemiz lazım. Burayı Galatasaraylıların merkezi haline getirmek istiyoruz. En önemli husus stadın 365 gün yaşayan, devamlı gelir getiren bir mekan olmasıydı." diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan anlaşma dahilinde ofislere Galatasaray tarihine damga vurmuş önemli kişilerin isimleri verildi. Odaları gezen Özbek, Fatih Terim'in ismin verildiği ofiste de basın mensuplarına poz verdi.