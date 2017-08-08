 Dursun Özbek başkan adayı oldu – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    başkan adayı oldu

    Dursun Özbek başkan adayı oldu

    Galatasaray Kulübü Başkanı , Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına aday olma kararı aldı.

    Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, , Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın 10 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyacak.

    Dursun Özbek, Göksel Gümüşdağ'ın görevi bırakacağını duyurmasının ardından Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına adaylık kararı alan ilk isim olarak dikkati çekti.

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:09
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