Dursun Özbek başkan adayı oldu
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına aday olma kararı aldı.
Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, Dursun Özbek, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın 10 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyacak.
Dursun Özbek, Göksel Gümüşdağ'ın görevi bırakacağını duyurmasının ardından Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına adaylık kararı alan ilk isim olarak dikkati çekti.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 17:09
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Dursun Özbek başkan adayı oldu
Toplam 5
Yorum
murat orayı da karıştır değil mi
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Arda Turan geri dönüyor
Toplam 5
Yorum
oyle işte Valvardeyle alakası yok.. Arda Çinden gelen teklıfı reddettıgı ıcın Barcelona para kazanamadı bu yuzden cezalandırıyorlar Ardayı..
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Dursun Özbek başkan adayı oldu
Toplam 5
Yorum
as Galatasarayda git de nereye gidersen git hatta türkiyeden git
Dursun Özbek başkan adayı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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