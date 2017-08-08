 ''Baskıyı kaldırırım'' – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    ''Baskıyı kaldırırım''

    ''Baskıyı kaldırırım''
    , Wesley Sneijder'in 10 numaralı formasının kendisine verildiğini hatırlatıp, baskıya göğüs gereceğini söyledi. Faslı yıldız "Gerçek performansımı göstermem için biraz daha zamana ihtiyacım var. Yeter ki taraftarımız yanımızda olsun. Her şeyi başarırız" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
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