 Transfer resmen açıklandı – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Transfer resmen açıklandı

    Transfer resmen açıklandı

    Tam 5 sezon formasını giydiği ile yollarını ayıran Wesley Sneijder'in yeni adresi belli oldu. Sarı-kırmızlıların gelir elde etmeden yolladığı Hollandalı futbolcu, ile anlaştı. Aslan'da yıllık 5 milyon euro kazanan Sneijder'in, Nice ile senelik 1.8 milyona el sıkıştığı ortaya çıktı.

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından , Hollandalı orta saha oyuncusu Wesley Sneijder ile anlaştıklarını açıkladı.

    Nice Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 2016-17 sezonu sonrası ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Sneijder, Fransız ekibiyle el sıkıştı. 33 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolünün ardından kendisini Nice'e bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

    Galatasaray'a 2013 yılının ocak ayında İtalya'nın Inter takımından transfer edilen Sneijder, sarı-kırmızılı takımla 2 lig, üçer Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 8 kupa sevinci yaşamıştı.

    Daha önce Ajax ve Real Madrid kulüplerinde de oynayan Sneijder, 131 maçla Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu unvanını taşıyor.




    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:37
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