Transfer resmen açıklandı
Tam 5 sezon formasını giydiği Galatasaray ile yollarını ayıran Wesley Sneijder'in yeni adresi belli oldu. Sarı-kırmızlıların gelir elde etmeden yolladığı Hollandalı futbolcu, Nice ile anlaştı. Aslan'da yıllık 5 milyon euro kazanan Sneijder'in, Nice ile senelik 1.8 milyona el sıkıştığı ortaya çıktı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nice, Hollandalı orta saha oyuncusu Wesley Sneijder ile anlaştıklarını açıkladı.
Nice Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 2016-17 sezonu sonrası Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Sneijder, Fransız ekibiyle el sıkıştı. 33 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolünün ardından kendisini Nice'e bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
Galatasaray'a 2013 yılının ocak ayında İtalya'nın Inter takımından transfer edilen Sneijder, sarı-kırmızılı takımla 2 lig, üçer Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 8 kupa sevinci yaşamıştı.
Daha önce Ajax ve Real Madrid kulüplerinde de oynayan Sneijder, 131 maçla Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu unvanını taşıyor.
Nice taraftarları, Wesley Sneijder'i coşkuyla karşıladı. pic.twitter.com/05PUr5mjeY— Fotomaç (@fotomac) 6 Ağustos 2017
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:37
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 21
Yorum
sergen konya taraftarını anlamıyorum,ne gerek vardı bunca rezilliğe! sahada sorun yok,seyirciler çıldırıp duruyo.tam rezaletti.
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Quaresma'ya saldırı
Toplam 3
Yorum
Sürekli bilinçli faul yaptı Quaresma maç boyu tahrik etti. Hakem efendi görmezden geldi. Gördüğünü cezasız bıraktı ama işte bu sebeple seyirci cahilce işler yaptı.
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Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı
Toplam 13
Yorum
Samsunlu hikaye bunlar konyalilar iyi kovaladi bunlari ben samsunluyum ve mac oncesi bjklilerin kacislarini gordum hatta dayak yiyenleri bile oldu
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