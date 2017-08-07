 Son gözde Asamoah – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Son gözde Asamoah

    Son gözde Asamoah

    Galatasaray, Ganalı sol bek için düğmeye bastı.

    Birçok yıldız ismi kadrosuna katan G.Saray, son olarak Kwadwo Asamoah'a kanca attı. Sol kanatta oyunun her iki yönünü de kullanan Ganalı için Aslan'ın 7.5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı iddia edildi. Cimbom'un, Juventus'un 28 yaşındaki yıldızına da senelik 3 milyon önerdiği belirtildi.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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