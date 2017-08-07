 Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    İstanbul'a geliyor

    Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor

    Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı , yarın İstanbul'da olacak.

    Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı West Ham'lı 'nin yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi. Yıldız oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından da resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

    Sağ kanatta Mariano ve Feghouli ikilisinin neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Galatasaray Yönetimi'nin bu transfer için West Ham'a 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürülüyor.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:34
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