Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Sofiane Feghouli, yarın İstanbul'da olacak.
Sağ kanatta Mariano ve Feghouli ikilisinin neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Galatasaray Yönetimi'nin bu transfer için West Ham'a 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürülüyor.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:34
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 34
Yorum
dionysos hangi at ..
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Galatasaray'ın Ibrahimovic aşkı yeniden alevleniyor
Toplam 13
Yorum
Güzel haber Güzel haber Doğru olmasa da güzel haber Bu adama verecek para nerde Adam senede25 30milyon alıyor Sen3 4 milyona mı alacan
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 34
Yorum
camia FBliler, Lensi asagilayarak haksizlik ediyorsunuz. Bizde müthis oynadi. Bize düsen, Lense yolun acik olsun demektir. Gerisini BJK düsünsün
Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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