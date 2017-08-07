Şampiyonluk için mi?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ı hedef alarak, "Diğer kulüpler bol keseden harcıyorlar. 'Şampiyon olalım da UEFA'ya gitmeyiz' diyorlar" iddiasını ortaya attı. Yıldırım'ın bu iddiası sadece 6 oyuncu için 108 milyon euro'luk borcun altına giren Galatasaray'da tartışmalara neden oldu. Camianın önemli isimleri, yönetim ya ta teknik heyette böyle bir düşüncenin olup olmadığını sorgulamaya başladı.