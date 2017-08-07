 Şampiyonluk için mi? – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Şampiyonluk için mi?

    Şampiyonluk için mi?
    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ı hedef alarak, "Diğer kulüpler bol keseden harcıyorlar. 'Şampiyon olalım da UEFA'ya gitmeyiz' diyorlar" iddiasını ortaya attı. Yıldırım'ın bu iddiası sadece 6 oyuncu için 108 milyon euro'luk borcun altına giren Galatasaray'da tartışmalara neden oldu. Camianın önemli isimleri, yönetim ya ta teknik heyette böyle bir düşüncenin olup olmadığını sorgulamaya başladı.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonluk için mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.