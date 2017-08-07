 Kaptanlığı kabul etmedi – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Kaptanlığı kabul etmedi

    Kaptanlığı kabul etmedi
    ne olursa olsun gitmek istiyor... Tudor'un kendisini karşısına alıp, "Sana ihtiyacım var. Muslera'dan sonraki kaptanım olacaksın" demesine rağmen inadından vazgeçmedi. G.Saray, Sinan için Fiorentina ve Benfica'dan gelen teklifleri değerlendirecek.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:44
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