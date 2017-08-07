Kalbimin yıldızı
Senegalli futbolcu, Galatasaray takımının bir parçası olmaktan son derece mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Ndiaye, "İngiltere'den beni isteyen kulüpler oldu ama teklif gelince kalbimde sadece Galatasaray vardı" dedi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ
Ndiaye, Galatasaray'ı seçme sebepleri olarak, forma rekabeti ve takım kalitesini gösterirken, şunları kaydetti: "Osmanlıspor'a geldiğimde hedefim Türkiye'de büyük bir takıma gitmekti. Şu anda Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Bu duygularımın tarifi yok. Böyle bir stada çıkacağım ve böyle bir taraftarın önünde oynayacağım için çok mutluyum. Taraftarlarımız kesinlikle merak etmesin. Onlar için mücadele eden, onları mutlu etmek için elinden gelenin en iyisini yapan bir takım görecekler."
KARŞILIĞINI VERECEĞİM
Teknik heyet ve oyuncuların kendisini çok iyi karşıladığını da anlatan Ndiaye, "Bana duyulan güveni en iyi şekilde hissettirdiler. Ben de karşılığını vermek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
İYİ BAŞLADI
Hertha Berlin karşısında ilk maçına çıkan Ndiaye, Fernando ile birlikte uyuyan Aslan'ı agresif oyunuyla uyandırdı. Dikine etkili bindirmeler yaptı, şık paslar çıkardı, geriye koşup çok kritik bir kontrayı önledi.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:47
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 21
Yorum
sergen konya taraftarını anlamıyorum,ne gerek vardı bunca rezilliğe! sahada sorun yok,seyirciler çıldırıp duruyo.tam rezaletti.
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Quaresma'ya saldırı
Toplam 3
Yorum
Sürekli bilinçli faul yaptı Quaresma maç boyu tahrik etti. Hakem efendi görmezden geldi. Gördüğünü cezasız bıraktı ama işte bu sebeple seyirci cahilce işler yaptı.
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Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı
Toplam 13
Yorum
Samsunlu hikaye bunlar konyalilar iyi kovaladi bunlari ben samsunluyum ve mac oncesi bjklilerin kacislarini gordum hatta dayak yiyenleri bile oldu
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