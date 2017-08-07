Kalbimin yıldızı

Senegalli futbolcu, Galatasaray takımının bir parçası olmaktan son derece mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Ndiaye, "İngiltere'den beni isteyen kulüpler oldu ama teklif gelince kalbimde sadece Galatasaray vardı" dedi.

Maliyeti nedeniyle transferi en çok konuşulan isimler arasında yer alan Badou Ndiaye bulutların üzerinde dolaşıyor. Osmanlıspor'dan Galatasaray'ın yolunu tutan Senegalli futbolu, sarı-kırmızılı ekibe gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Transfer sürecini anlatan Ndiaye, menajerinin kendisine teklifi iletmesinin ardından her şeyin çok çabuk geliştiğini belirterek, "İngiltere'den beni isteyen kulüpler oldu ama Galatasaray'ın teklifi geldikten sonra kalbimde sadece Galatasaray vardı. Şu anda kalbimin istediği yerdeyim" diye konuştu.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Ndiaye, Galatasaray'ı seçme sebepleri olarak, forma rekabeti ve takım kalitesini gösterirken, şunları kaydetti: "Osmanlıspor'a geldiğimde hedefim Türkiye'de büyük bir takıma gitmekti. Şu anda Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Bu duygularımın tarifi yok. Böyle bir stada çıkacağım ve böyle bir taraftarın önünde oynayacağım için çok mutluyum. Taraftarlarımız kesinlikle merak etmesin. Onlar için mücadele eden, onları mutlu etmek için elinden gelenin en iyisini yapan bir takım görecekler."



KARŞILIĞINI VERECEĞİM

Teknik heyet ve oyuncuların kendisini çok iyi karşıladığını da anlatan Ndiaye, "Bana duyulan güveni en iyi şekilde hissettirdiler. Ben de karşılığını vermek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.



İYİ BAŞLADI

Hertha Berlin karşısında ilk maçına çıkan Ndiaye, Fernando ile birlikte uyuyan Aslan'ı agresif oyunuyla uyandırdı. Dikine etkili bindirmeler yaptı, şık paslar çıkardı, geriye koşup çok kritik bir kontrayı önledi.