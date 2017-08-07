 Işık görünmüyor – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Işık görünmüyor

    Işık görünmüyor

    G.Saray, Avusturya kampından galibiyetsiz döndü.

    Avusturya kampını tamamlayan Galatasaray, İstanbul'a döndü. Tudor ve bazı futbolcular kampın hemen ardından ülkelerine geçti, diğerleri ise THY'den kiralanan özel uçakla İstanbul'a geldi. Graz'da 9 gün geçiren sarı-kırmızılı ekip, burada 2 hazırlık maçı oynarken yine beklenen çıkışı gösteremedi. Akhisar ile 1-1 berabere kalan Cimbom, Hertha Berlin'e ise 2-1 yenildi.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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