Işık görünmüyor

G.Saray, Avusturya kampından galibiyetsiz döndü.

Avusturya kampını tamamlayan Galatasaray, İstanbul'a döndü. Tudor ve bazı futbolcular kampın hemen ardından ülkelerine geçti, diğerleri ise THY'den kiralanan özel uçakla İstanbul'a geldi. Graz'da 9 gün geçiren sarı-kırmızılı ekip, burada 2 hazırlık maçı oynarken yine beklenen çıkışı gösteremedi. Akhisar ile 1-1 berabere kalan Cimbom, Hertha Berlin'e ise 2-1 yenildi.