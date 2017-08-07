G.Saray'da mesai başlıyor
Yeni sezon öncesi Avusturya'da gerçekleştirdiği ikinci dönem kampını tamamlayarak İstanbul'a dönen Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile 14 Ağustos Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.
Son hazırlık maçını Alman ekibi Hertha Berlin ile Avusturya'da oynayan ve ardından İstanbul'a dönen sarı-kırmızılı ekibe teknik direktör Igor Tudor tarafından iki gün izin verildi.
Galatasaray'ın antrenmanı, yarın akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:02
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Kaptanlığı kabul etmedi
Toplam 11
Yorum
SALİH SEN KÜSTÜR, SONRA İHTİYACIM VAR. BU NE PEHRİZ NE LAHANA TURŞUSU?
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Samsun’da vahim tablo
Toplam 15
Yorum
bbbb daha testten geçemeyen hakemi kupa maçına veriyorsun . olaylar oluyor yaptrım yapmıyor etmıyor taraftar naapsın !!!!
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Anadolu Kartalı
Toplam 12
Yorum
deniz Yıldırım Demirören, utanmadan hala o koltukta oturacakmısın.Ayrıca güvenlikten 1.derece sorumlu Samsun Valisi,Emniyet Müdürü yazıklar olsun
G.Saray'da mesai başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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