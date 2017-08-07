G.Saray'da mesai başlıyor

Son hazırlık maçını Alman ekibi Hertha Berlin ile Avusturya'da oynayan ve ardından İstanbul'a dönen sarı-kırmızılı ekibe teknik direktör Igor Tudor tarafından iki gün izin verildi.

Galatasaray'ın antrenmanı, yarın akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.