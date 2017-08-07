 G.Saray'da mesai başlıyor – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    G.Saray'da mesai başlıyor

    G.Saray'da mesai başlıyor

    Yeni sezon öncesi Avusturya'da gerçekleştirdiği ikinci dönem kampını tamamlayarak İstanbul'a dönen Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile 14 Ağustos Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

    Son hazırlık maçını Alman ekibi Hertha Berlin ile Avusturya'da oynayan ve ardından İstanbul'a dönen sarı-kırmızılı ekibe teknik direktör Igor Tudor tarafından iki gün izin verildi.

    Galatasaray'ın antrenmanı, yarın akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:02
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