Galatasaray'ın Ibrahimovic aşkı yeniden alevleniyor

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Telegraph'ın muhabiri Michael Warrington, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

Warrington, Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunduran Zlatan Ibrahimovic'in Galatasaray'a transfer olabileceğini belirtti. İngiliz muhabir, İsveçli yıldız futbolcu için Galatasaray, Melbourne City, Marsilya ve Newcastle United'ın teklifte bulunduğunu iddia etti.



