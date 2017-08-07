Galatasaray'ın Ibrahimovic aşkı yeniden alevleniyor
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün ''Transferde sürprizimiz olacak'' dediği isim Zlatan Ibrahimovic mi?
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Telegraph'ın muhabiri Michael Warrington, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.
Warrington, Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunduran Zlatan Ibrahimovic'in Galatasaray'a transfer olabileceğini belirtti. İngiliz muhabir, İsveçli yıldız futbolcu için Galatasaray, Melbourne City, Marsilya ve Newcastle United'ın teklifte bulunduğunu iddia etti.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:05
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Anlaşma tamam!
Toplam 4
Yorum
ASLANKRAL1905-13 ASAMOAH GELSİN DERTLER BİTSİN.......EN BÜYÜK CİMBOMMMM..
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Bankada 100 milyon euro paramız var
Toplam 46
Yorum
Komiksiniz Butun Fenerbahçe camiasina bir pisikolaga gorunmelerini tafsiye ederim.
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 24
Yorum
Gerçek Gorunen koy klavuz istemiyor. Fenerbahçeli taraftarlara, siz hakkettiginiz yerdesiniz.Bu yonetimle size sampiyonluk hayal.baskette basarilar
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