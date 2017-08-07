 Galatasaray'ın Ibrahimovic aşkı yeniden alevleniyor – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Galatasaray'ın aşkı yeniden alevleniyor

    Galatasaray'ın Ibrahimovic aşkı yeniden alevleniyor

    Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün ''Transferde sürprizimiz olacak'' dediği isim Zlatan mi?

    İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Telegraph'ın muhabiri Michael Warrington, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

    Warrington, Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunduran Zlatan 'in Galatasaray'a transfer olabileceğini belirtti. İngiliz muhabir, İsveçli yıldız futbolcu için Galatasaray, Melbourne City, Marsilya ve Newcastle United'ın teklifte bulunduğunu iddia etti.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:05
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