Galatasaray'da ayrılık!
Galatasaray'dan ayrılmak istediğini dile getiren Sinan Gümüş'ün yeni takını belli oldu.
Sarı kırmızılı ekipten.ayrılmak istediğini yönetime ileten Sinan Gümüş'ün Portekiz ekibi Benfica'yla anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Turkcell Life+ TV'nin haberine göre, Feghouli'nin gelişiyle rotasyonda şansı daha da azalacak olan Sinan Gümüş, İtalya Serie A'dan da taliplileri olmasına rağmen Benfica ile her konuda anlaşmaya vardı.
Benfica'nın Sinan Gümüş için Galatasaray'a bonuslarla birlikte 3.5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:31
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Galatasaray'da ayrılık!
Toplam 5
Yorum
memo takımda türk kalmayacak ....
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Beşiktaş'tan Konyaspor'a suç duyurusu
Toplam 52
Yorum
avanak bunlar ceza almassa vodofona deplasman seyırcısı gelmaesin
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Beşiktaş'tan Konyaspor'a suç duyurusu
Toplam 52
Yorum
doğrucu Valla hersey bir kenarada Konya iyi çarptı havalıları..Zaten aklı basında her takımın hocası yeterki az çalısma yapsın beşiktası her macta yener
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