Galatasaray'da ayrılık!

Sarı kırmızılı ekipten.ayrılmak istediğini yönetime ileten Sinan Gümüş'ün Portekiz ekibi Benfica'yla anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Turkcell Life+ TV'nin haberine göre, Feghouli'nin gelişiyle rotasyonda şansı daha da azalacak olan Sinan Gümüş, İtalya Serie A'dan da taliplileri olmasına rağmen Benfica ile her konuda anlaşmaya vardı.

Benfica'nın Sinan Gümüş için Galatasaray'a bonuslarla birlikte 3.5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.