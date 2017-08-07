 Feghouli bilmecesi – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    bilmecesi

    Feghouli bilmecesi

    West Ham’ın Cezayirli yıldızla ilgili paylaşımı kafa karıştırdı.

    Cenk Ergün, Feghouli transferi için şartları zorladıklarını belirtirken, futbolcunun kulübü West Ham United kafa karıştırdı. West Ham, sosyal medyadan Premier Lig için, "7 gün kaldı" yazarken, Cezayirli yıldızın fotoğrafını paylaştı. Bu arada sarı-kırmızılıların, 'ye transferi sonuçlandırması için 1 hafta süre verdiği ifade edildi.

    HER ŞEY ONUN İÇİN!
    Sarı-kırmızılıların sportif direktörü Cenk Ergün, Feghouli transferiyle ilgili net konuştu: "Niyetimiz ve çalışmalarımız ortada. Bu transferde işin bitmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Feghouli bilmecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.