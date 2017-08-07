 Denayer’e M. City engeli – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ’e M. City engeli

    Denayer’e M. City engeli
    Uzun süredir G.Saray'ın gündeminde olan için , zorluk çıkarıyor. Aslan, 2015-16'da kiralık oynattığı Belçikalı stoper için 4 milyon euro'yu gözden çıkarırken, City 10 milyonda diretiyor.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:45
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