 Başkanlığa koşuyor – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Başkanlığa koşuyor

    Başkanlığa koşuyor

    Terim, Özbek’i reddetti, seçim için geri sayıma geçti.

    G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in, takımın başına getirmek istediği Fatih Terim'den olumsuz yanıt alması yeni iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu. Özbek'in aracılarla yaptığı teklife, "Dinlenmek istiyorum" diyen Terim'in başkan adaylığı sürecinin başladığı ileri sürüldü. Kulübün önde gelen isimlerinin Terim'e mayıs ayındaki başkanlık seçimlerinde aday olması konusunda baskı yaptığı belirtildi.

    ?SAMMER BEKLEMEDE
    Fatih Terim'in teknik direktörlük teklifini kabul etmemesinin ardından Galatasaray'ın listesindeki Matthias Sammer, tekrar gündeme geldi. Aslan'ın, 49 yaşındaki Alman hocayla temas halinde olduğu iddia edildi.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:37
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