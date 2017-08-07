Aslan çıldırdı
G.Saray transferde sınır tanımıyor.
EN PAHALISI BELHANDA
İşte yeni futbolculara ödenecek paralar:
Belhanda: 4 yıllık maliyeti 26.1 milyon euro
Ndiaye: 4 yıllık maliyeti 21.5 milyon euro
Fernando: 3 yıllık maliyeti 17 milyon 175 bin euro
Maicon: 4 yıllık maliyeti 17 milyon euro
Gomis: 3 yıllık maliyeti 13 milyon 675 bin euro
Mariano: 3 yıllık maliyeti 12 milyon 525 bin euro
BELHANDA İLK 4'TE
Galatasaray'ın Dinamo Kiev'den transfer ettiği ve toplamda 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği Belhanda sezonun en pahalı dördüncü 10 numarası oldu. Klaasen 27 milyon euro'ya Everton'a, Hakan 22 milyon euro'ya Milan'a, ve James 10 milyon euro kiralama bedeline Bayern'e gitti ve Belhanda'nın önünde yer alan isimler oldu.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:36
-
Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 21
Yorum
sergen konya taraftarını anlamıyorum,ne gerek vardı bunca rezilliğe! sahada sorun yok,seyirciler çıldırıp duruyo.tam rezaletti.
-
Quaresma'ya saldırı
Toplam 3
Yorum
Sürekli bilinçli faul yaptı Quaresma maç boyu tahrik etti. Hakem efendi görmezden geldi. Gördüğünü cezasız bıraktı ama işte bu sebeple seyirci cahilce işler yaptı.
-
Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı
Toplam 13
Yorum
Samsunlu hikaye bunlar konyalilar iyi kovaladi bunlari ben samsunluyum ve mac oncesi bjklilerin kacislarini gordum hatta dayak yiyenleri bile oldu
Aslan çıldırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.