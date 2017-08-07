 Aslan çıldırdı – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Aslan çıldırdı

    Aslan çıldırdı

    G.Saray transferde sınır tanımıyor.

    Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon aldığı 6 oyuncu için toplam 107 milyon 975 bin euro'luk bir borcun altına girdi. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim sadece bonservisler için 34 milyon 250 bin euro net ödeme yapacak. Bunun dışında bonservis bonuslarına mahsuben de 7 milyon euro'luk taahhütte bulunuldu. 6 oyuncunun alacağı yıllık ücretin toplamı ise 17.8 milyon euro...

    EN PAHALISI BELHANDA
    İşte yeni futbolculara ödenecek paralar:

    Belhanda: 4 yıllık maliyeti 26.1 milyon euro
    Ndiaye: 4 yıllık maliyeti 21.5 milyon euro
    Fernando: 3 yıllık maliyeti 17 milyon 175 bin euro
    Maicon: 4 yıllık maliyeti 17 milyon euro
    Gomis: 3 yıllık maliyeti 13 milyon 675 bin euro
    Mariano: 3 yıllık maliyeti 12 milyon 525 bin euro

    BELHANDA İLK 4'TE
    Galatasaray'ın Dinamo Kiev'den transfer ettiği ve toplamda 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği Belhanda sezonun en pahalı dördüncü 10 numarası oldu. Klaasen 27 milyon euro'ya Everton'a, Hakan 22 milyon euro'ya Milan'a, ve James 10 milyon euro kiralama bedeline Bayern'e gitti ve Belhanda'nın önünde yer alan isimler oldu.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:36
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