Aslan çıldırdı

G.Saray transferde sınır tanımıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon aldığı 6 oyuncu için toplam 107 milyon 975 bin euro'luk bir borcun altına girdi. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim sadece bonservisler için 34 milyon 250 bin euro net ödeme yapacak. Bunun dışında bonservis bonuslarına mahsuben de 7 milyon euro'luk taahhütte bulunuldu. 6 oyuncunun alacağı yıllık ücretin toplamı ise 17.8 milyon euro...



EN PAHALISI BELHANDA

İşte yeni futbolculara ödenecek paralar:



Belhanda: 4 yıllık maliyeti 26.1 milyon euro

Ndiaye: 4 yıllık maliyeti 21.5 milyon euro

Fernando: 3 yıllık maliyeti 17 milyon 175 bin euro

Maicon: 4 yıllık maliyeti 17 milyon euro

Gomis: 3 yıllık maliyeti 13 milyon 675 bin euro

Mariano: 3 yıllık maliyeti 12 milyon 525 bin euro



BELHANDA İLK 4'TE

Galatasaray'ın Dinamo Kiev'den transfer ettiği ve toplamda 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği Belhanda sezonun en pahalı dördüncü 10 numarası oldu. Klaasen 27 milyon euro'ya Everton'a, Hakan 22 milyon euro'ya Milan'a, ve James 10 milyon euro kiralama bedeline Bayern'e gitti ve Belhanda'nın önünde yer alan isimler oldu.