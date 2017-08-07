 Anlaşma tamam! – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Anlaşma tamam!

    Anlaşma tamam!

    Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden , bir transferde daha mutlu sona yaklaştı.

    BeinSports'un haberine göre; Daha önce Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano, Ndiaye ve Fernando'ya imza attıran sarı-kırmızılılar bu kez de Juventuslu transferini bitirmek üzere.

    Oyuncu ile anlaşmaya varan oyunucunun kulübü ile görüşmelere başladı.

    Asamoah, geçtiğimiz sezon Serie A'da 18 kez forma şansı buldu ve 2 asistle takımına katkı yaptı.

    İtalya'da Torino, Juventus ve Udinese formaları giyen yıldız oyuncu Serie A'da 211 kez forma giyme başarısı gösterdi.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:06
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