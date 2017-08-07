Anlaşma tamam!

BeinSports'un haberine göre; Daha önce Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano, Ndiaye ve Fernando'ya imza attıran sarı-kırmızılılar bu kez de Juventuslu Kwadwo Asamoah transferini bitirmek üzere.



Oyuncu ile anlaşmaya varan Galatasaray oyunucunun kulübü Juventus ile görüşmelere başladı.



Asamoah, geçtiğimiz sezon Serie A'da 18 kez forma şansı buldu ve 2 asistle takımına katkı yaptı.



İtalya'da Torino, Juventus ve Udinese formaları giyen yıldız oyuncu Serie A'da 211 kez forma giyme başarısı gösterdi.