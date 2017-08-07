Acil forvet aranıyor
Transferde parayı esirgemeyen sarı-kırmızılılar, Milan’dan ayrılmak isteyen Bacca üzerinde yoğunlaşırken alternatifi de İspanyol Lopez.
Bu sezon transferde para saçan Cimbom'da ilk aday Milan'dan ayrılma kararı alan Carlos Bacca... Marsilya'nın da istediği yıldız oyuncu için görüşmelerin başladığı bildirildi.
30 yaşındaki Kolombiyalı golcünün, İstanbul'a sıcak bakmadığı belirtilse de sarı-kırmızılı yönetimin kiralık olarak kadrosuna katmak için baskısını sürdürdüğü ifade edildi. Galatasaray'da Porto'nun İspanyol forveti Adrian Lopez de yedekte... Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalması ve maliyetinin Bacca'ya göre düşük olmasının Lopez'i ön plana çıkartabileceği belirtiliyor.
BACCA'YI İSTEYEN ÇOK
Dünya Kupası'nda yer bulabilmek için oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Bacca'nın gözü eski takımı Sevilla'da... Menajeri Sergio Barilla, "Carlos'a çok sayıda kulüpten teklif var ama Bacca, Sevilla'ya dönmek istiyor" dedi.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:43
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 21
Yorum
sergen konya taraftarını anlamıyorum,ne gerek vardı bunca rezilliğe! sahada sorun yok,seyirciler çıldırıp duruyo.tam rezaletti.
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Quaresma'ya saldırı
Toplam 3
Yorum
Sürekli bilinçli faul yaptı Quaresma maç boyu tahrik etti. Hakem efendi görmezden geldi. Gördüğünü cezasız bıraktı ama işte bu sebeple seyirci cahilce işler yaptı.
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Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı
Toplam 13
Yorum
Samsunlu hikaye bunlar konyalilar iyi kovaladi bunlari ben samsunluyum ve mac oncesi bjklilerin kacislarini gordum hatta dayak yiyenleri bile oldu
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