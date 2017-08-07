Acil forvet aranıyor

Transferde parayı esirgemeyen sarı-kırmızılılar, Milan’dan ayrılmak isteyen Bacca üzerinde yoğunlaşırken alternatifi de İspanyol Lopez.

Galatasaray oynadığı 2'si resmi 7 hazırlık maçında sadece 8 gol atarken yeni transfer Bafetimbi Gomis henüz golle tanışamadı. Takımın diğer forveti Eren Derdiyok ise 2 gol kaydetti. Bu durum teknik heyet ve yönetimin gözünü korkuturken arayışlar da başladı.



Bu sezon transferde para saçan Cimbom'da ilk aday Milan'dan ayrılma kararı alan Carlos Bacca... Marsilya'nın da istediği yıldız oyuncu için görüşmelerin başladığı bildirildi.



30 yaşındaki Kolombiyalı golcünün, İstanbul'a sıcak bakmadığı belirtilse de sarı-kırmızılı yönetimin kiralık olarak kadrosuna katmak için baskısını sürdürdüğü ifade edildi. Galatasaray'da Porto'nun İspanyol forveti Adrian Lopez de yedekte... Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalması ve maliyetinin Bacca'ya göre düşük olmasının Lopez'i ön plana çıkartabileceği belirtiliyor.



BACCA'YI İSTEYEN ÇOK

Dünya Kupası'nda yer bulabilmek için oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Bacca'nın gözü eski takımı Sevilla'da... Menajeri Sergio Barilla, "Carlos'a çok sayıda kulüpten teklif var ama Bacca, Sevilla'ya dönmek istiyor" dedi.