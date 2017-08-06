 Yasin, Dortmund’a gitti – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Yasin, Dortmund’a gitti

    Yasin, Dortmund’a gitti
    Galatasaray, hazırlıklarını Avusturya'da sürdürürken sakatlığı bulunan kamptan ayrılarak Dortmund'a gitti. Ayak serçe parmağının kırılması nedeniyle antrenmanlara çıkamayan futbolcunun, tedavi için Almanya'nın yolunu tuttuğu ifade edildi.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
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