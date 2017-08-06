 Wesley Sneijder'in yeni takımı – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Wesley Sneijder'in yeni takımı

    Wesley Sneijder'in yeni takımı

    ile yolları ayrılan Wesley Sneijder'in ile anlaştığı öne sürüldü.

    Galatasaray'ın karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Wesley Snejder'in yeni adresi Fransa olacak.

    İtalyan basınında yer alan iddialara göre, geçtiğimiz yıl 'nın forma giydiği Fransız ekibi Nice Hollandalı yıldıza 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.

    Tecrübeli 10 numaranın bu teklife olumlu yanıt verdiği ve tarafların anlaşma sağladığı belirtildi.

    33 yaşındaki yıldızın yarın (Pazartesi) 'e giderek sağlık kontrolünden geçeceği iddia edildi. Haberlere göre; Wesley, Nice'ten yıllık1.8 milyon Euro garanti ücret alacak.

    İTALYANLARI KORKUTTU

    İtalyan basını Şampiyonlar Ligi play-off turunda Nice ile eşleşen Napoli için Wesley transferini 'Napoli'ye kötü haber biçiminde' ifadeler kullanarak duyurdu.

    YER DEĞİŞTİRDİLER

    Transfer gerçekleşirse, geçen yıl Galatasaray'ın ofansif orta sahası olan Sneijder ile Nice'in ofansif orta alan oyuncusu olan Belhanda yer değiştirmiş olacak.

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wesley Sneijder'in yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.