Wesley Sneijder'in yeni takımı

Galatasaray'ın karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Wesley Snejder'in yeni adresi Fransa olacak.

İtalyan basınında yer alan iddialara göre, geçtiğimiz yıl Belhanda'nın forma giydiği Fransız ekibi Nice Hollandalı yıldıza 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.

Tecrübeli 10 numaranın bu teklife olumlu yanıt verdiği ve tarafların anlaşma sağladığı belirtildi.

33 yaşındaki yıldızın yarın (Pazartesi) Nice'e giderek sağlık kontrolünden geçeceği iddia edildi. Haberlere göre; Wesley, Nice'ten yıllık1.8 milyon Euro garanti ücret alacak.



İTALYANLARI KORKUTTU

İtalyan basını Şampiyonlar Ligi play-off turunda Nice ile eşleşen Napoli için Wesley transferini 'Napoli'ye kötü haber biçiminde' ifadeler kullanarak duyurdu.

YER DEĞİŞTİRDİLER

Transfer gerçekleşirse, geçen yıl Galatasaray'ın ofansif orta sahası olan Sneijder ile Nice'in ofansif orta alan oyuncusu olan Belhanda yer değiştirmiş olacak.