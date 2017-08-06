Wesley Sneijder'in yeni takımı
Galatasaray ile yolları ayrılan Wesley Sneijder'in Nice ile anlaştığı öne sürüldü.
Galatasaray'ın karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Wesley Snejder'in yeni adresi Fransa olacak.
İtalyan basınında yer alan iddialara göre, geçtiğimiz yıl Belhanda'nın forma giydiği Fransız ekibi Nice Hollandalı yıldıza 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.
Tecrübeli 10 numaranın bu teklife olumlu yanıt verdiği ve tarafların anlaşma sağladığı belirtildi.
33 yaşındaki yıldızın yarın (Pazartesi) Nice'e giderek sağlık kontrolünden geçeceği iddia edildi. Haberlere göre; Wesley, Nice'ten yıllık1.8 milyon Euro garanti ücret alacak.
İTALYANLARI KORKUTTU
İtalyan basını Şampiyonlar Ligi play-off turunda Nice ile eşleşen Napoli için Wesley transferini 'Napoli'ye kötü haber biçiminde' ifadeler kullanarak duyurdu.
YER DEĞİŞTİRDİLER
Transfer gerçekleşirse, geçen yıl Galatasaray'ın ofansif orta sahası olan Sneijder ile Nice'in ofansif orta alan oyuncusu olan Belhanda yer değiştirmiş olacak.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:55
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İsla-Dirar şov yapar
Toplam 11
Yorum
hak hasan ali celtic e gitseydi oradan gelen parayla sol bek alınırdı ah yönetim ah
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Nasri’ye veto!
Toplam 7
Yorum
atreides Feghouli,Asamoah,Denayer,Ribery,Konate, seneye transfer yasağımız var bu sene 3 yıllık transfer yapılmalı,birde Franko Andrijasevic alınmalı
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Başkan mı Ceo mu?
Toplam 47
Yorum
MERT Bir takıma 6 Şampiyonluk ve Uefa kupası kazandırmış hocanın gelmesini ancak rakip takım taraftarları istemez.
Wesley Sneijder'in yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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