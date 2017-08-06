"Transferler devam edecek"

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Hertha Berlin maçının ardından Feghouli ve diğer transferlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Hertha Berlin'le oynanan hazırlık maçı sonrasında Sinan Gümüş, Feghouli ve Denayer transferleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Transferlerin devam edeceğini söyleyen Ergün, "Badou ve Fernando takıma çabuk alışacakları sinyalini verdiler. Transferde isim vermek çok faydalı olmuyor ama transfere devam etmeyi düşünüyoruz. Transfer 6 Eylül'e kadar devam edecek ve aramızdan ayrılacak olan arkadaşlarımız da olabilir, olacak." dedi.



"SİNAN'IN GİTME TALEBİ OLDU"

Cenk Ergün, Sinan Gümüş'ün durumuyla alakalı olarak, " Sinan Gümüş bu hafta içerisinde açıklığa kavuşur. Sinan da sevdiğimiz bir arkadaşız. Gitme talebi oldu. Kampın bitmesini bekledik. Teknik heyetten yine bir değerlendirme alacağız." diye konuştu. Cenk Ergün, Feghouli'de son kaç sorusuna ise, "Feghouli'de artık bir şey demek istemiyorum. Çünkü baskı ve beklenti oluşuyor. Niyetimiz ve çalışmalarımızın gittiği ortada. Dolayısıyla Feghouli'de işin bitmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." cevabını verdi.



"MANCHESTER CİTY'E TEKLİF YAPTIK"

Denayer için Manchester City'e resmi teklif yaptıklarını açıklayan Ergün, "İngiliz ekibinin düşünceleri var. Bizim düşüncelerimiz ile onların düşünceleri farklı. Denayer'in nasıl bir Galatasaray sevgisi olduğunu herkes biliyor. Geçtiğimiz sezon da gelmeyi çok istedi. Biz de onu istiyoruz. Önümüzde 3 haftalık bir süreç var." diye konuştu.