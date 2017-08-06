"Transferler devam edecek"
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Hertha Berlin maçının ardından Feghouli ve diğer transferlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"SİNAN'IN GİTME TALEBİ OLDU"
Cenk Ergün, Sinan Gümüş'ün durumuyla alakalı olarak, " Sinan Gümüş bu hafta içerisinde açıklığa kavuşur. Sinan da sevdiğimiz bir arkadaşız. Gitme talebi oldu. Kampın bitmesini bekledik. Teknik heyetten yine bir değerlendirme alacağız." diye konuştu. Cenk Ergün, Feghouli'de son kaç sorusuna ise, "Feghouli'de artık bir şey demek istemiyorum. Çünkü baskı ve beklenti oluşuyor. Niyetimiz ve çalışmalarımızın gittiği ortada. Dolayısıyla Feghouli'de işin bitmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." cevabını verdi.
"MANCHESTER CİTY'E TEKLİF YAPTIK"
Denayer için Manchester City'e resmi teklif yaptıklarını açıklayan Ergün, "İngiliz ekibinin düşünceleri var. Bizim düşüncelerimiz ile onların düşünceleri farklı. Denayer'in nasıl bir Galatasaray sevgisi olduğunu herkes biliyor. Geçtiğimiz sezon da gelmeyi çok istedi. Biz de onu istiyoruz. Önümüzde 3 haftalık bir süreç var." diye konuştu.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:57
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
"Transferler devam edecek" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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