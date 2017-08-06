Transfer resmen açıklandı
Fransız ekibi Nice, Galatasaray ile yolları ayrılan Wesley Sneijder'in transferini resmen açıkladı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nice, Hollandalı orta saha oyuncusu Wesley Sneijder ile anlaştıklarını açıkladı.
Nice Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 2016-17 sezonu sonrası Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Sneijder, Fransız ekibiyle el sıkıştı. 33 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolünün ardından kendisini Nice'e bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
Galatasaray'a 2013 yılının ocak ayında İtalya'nın Inter takımından transfer edilen Sneijder, sarı-kırmızılı takımla 2 lig, üçer Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 8 kupa sevinci yaşamıştı.
Daha önce Ajax ve Real Madrid kulüplerinde de oynayan Sneijder, 131 maçla Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu unvanını taşıyor.
Wesley Sneijder, Fransız medyasında yer alan iddialara göre yıllık 1.8 milyon Euro karşılığında Nice ile 1+1 yıllık anlaşmayı kabul etti.
Nice taraftarları, Wesley Sneijder'i coşkuyla karşıladı. pic.twitter.com/05PUr5mjeY— Fotomaç (@fotomac) 6 Ağustos 2017
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:39
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Transfer resmen açıklandı
Toplam 22
Yorum
gs bu daha net adamlar maaşında iyileştirme yap kal dediler ama sneijder gitmek için yapmadı nice 1,8 e oynar yani yönetim değil kendisi gitti
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Talisca'da flaş gelişme!
Toplam 5
Yorum
cahiilik basa bela :D biz iyiyiz koc talisca gider fiko bir baskasını bulur sen bizi bırakta kendi takımının durumuna bak :D
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Kayseripor’da izdihamlı store açılışı
Toplam 1
Yorum
Alperen Ne zamandır Kayseri bu heyecanı yaşayamıyordu. İyi sonuçlar ivmeyi yukarı doğru tırmandırır.
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