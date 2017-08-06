Sola Amavi iddiası

Aslan'da sıra sol bek transferine geldi…

Ivan Strinic, Henri Bedimo ve Abdul Rahman Baba gibi isimler gündeme alan sarı-kırmızılıların bu kez de Aston Villa'da forma giyen Jordan Amavi'yi istediği iddia edildi. Footmercato sitesi, G.Saray'ın 23 yaşındaki Fransız için temaslara başladığını ileri sürdü.