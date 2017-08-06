 Sola Amavi iddiası – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Sola Amavi iddiası

    Sola Amavi iddiası

    Aslan'da sıra sol bek transferine geldi…

    Ivan Strinic, Henri Bedimo ve Abdul Rahman Baba gibi isimler gündeme alan sarı-kırmızılıların bu kez de Aston Villa'da forma giyen Jordan Amavi'yi istediği iddia edildi. Footmercato sitesi, G.Saray'ın 23 yaşındaki Fransız için temaslara başladığını ileri sürdü.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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