 Nasri’ye veto! – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Nasri’ye veto!

    Nasri’ye veto!

    Fransız yıldızın, yıllık 6.5 milyon Euro’nun üzerindeki geliri yönetime geri adım attırdı.

    Galatasaray'ın gündeminde olduğu belirtilen Samir Nasri el yaktı. Sarı-kırmızılı ekibin, Wesley Sneijder'in yerine düşündüğü Fransız yıldız için Manchester City'den olumlu yanıt geldi. İngilizler, Nasri'nin bonservis bedelini 6 milyon euro'ya kadar çekebileceklerini menajerler tarafından yönetime bildirildi. Ancak City'in göndermek istediği yıldız oyuncunun, yıllık 6.5 milyon Euro'nun üzerinde geliri olduğu da iletildi. Nasri için şu ana kadar ciddi bir adım atmayan Galatasaray, alınan bu bilgi sonrasında Fransız yıldızın transferini rafa kaldırdı. Bir sol bek ve sağ açık alarak transferi kapatacak olan Cimbom'da Nasri başka bahara kaldı.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nasri’ye veto! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.