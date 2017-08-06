Nasri’ye veto!

Fransız yıldızın, yıllık 6.5 milyon Euro’nun üzerindeki geliri yönetime geri adım attırdı.

Galatasaray'ın gündeminde olduğu belirtilen Samir Nasri el yaktı. Sarı-kırmızılı ekibin, Wesley Sneijder'in yerine düşündüğü Fransız yıldız için Manchester City'den olumlu yanıt geldi. İngilizler, Nasri'nin bonservis bedelini 6 milyon euro'ya kadar çekebileceklerini menajerler tarafından yönetime bildirildi. Ancak City'in göndermek istediği yıldız oyuncunun, yıllık 6.5 milyon Euro'nun üzerinde geliri olduğu da iletildi. Nasri için şu ana kadar ciddi bir adım atmayan Galatasaray, alınan bu bilgi sonrasında Fransız yıldızın transferini rafa kaldırdı. Bir sol bek ve sağ açık alarak transferi kapatacak olan Cimbom'da Nasri başka bahara kaldı.