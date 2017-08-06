Melo gibi tarihe geçmek istiyorum
Cimbom’un yeni ön liberosu Fernando, “Çok önemli ve dünya çapında tanınmış bir kulübe geldim ve başarılı olmak istiyorum” diye konuştu.
MALİYETİ 17.3 MİLYON EURO
G.Saray, Fernando için Manchester City'ye, 5 milyon 250 bin Euro bonservis ve 3 sene içinde 2 milyon 150 bin Euro bonus ödemesi yapacak. Brezilyalı futbolcu ise, yıllık 3 milyon 300 bin euro'dan olmak üzere toplam 9 milyon 900 bin euro garanti ücret alacak. 30 yaşındaki oyuncu böylece Galatasaray'a 3 yılda 17 milyon 300 euro'ya mal olacak.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:46
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
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