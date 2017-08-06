 Melo gibi tarihe geçmek istiyorum – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Melo gibi tarihe geçmek istiyorum

    Melo gibi tarihe geçmek istiyorum

    Cimbom’un yeni ön liberosu , “Çok önemli ve dünya çapında tanınmış bir kulübe geldim ve başarılı olmak istiyorum” diye konuştu.

    Galatasaray'ın Manchester City'den transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Fernando Francisco Reges, sarı-kırmızılı ekibe geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Dün Avusturya kampında açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu, yaşadığı memnuniyeti dile getirerek "Çok önemli ve dünya çapında tanınmış bir kulübe geldim. Brezilya'da da çok tanınan bir kulüp" dedi. daha önce Felipe Melo'nun Galatasaray forması giymesi konusunda ise, "Melo'nun Galatasaray taraftarı için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Melo gibi ben de adımı Galatasaray tarihine yazdırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

    MALİYETİ 17.3 MİLYON EURO
    G.Saray, Fernando için Manchester City'ye, 5 milyon 250 bin Euro bonservis ve 3 sene içinde 2 milyon 150 bin Euro bonus ödemesi yapacak. Brezilyalı futbolcu ise, yıllık 3 milyon 300 bin euro'dan olmak üzere toplam 9 milyon 900 bin euro garanti ücret alacak. 30 yaşındaki oyuncu böylece Galatasaray'a 3 yılda 17 milyon 300 euro'ya mal olacak.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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