 İtalyanlara yalanlama – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    İtalyanlara yalanlama

    İtalyanlara yalanlama
    İtalyan basını, Galatasaray'ın için yeniden atağa geçtiğini ileri sürdü. Sarı-kırmızılı ekibin, 9 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Juventus'a kiralama teklifi sunduğu iddia edilse de bu haberler, Galatasaray yönetimi tarafından yalanlandı.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
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