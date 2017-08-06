 İspanyollar ‘Rincon’ dedi – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    İspanyollar ‘Rincon’ dedi

    İspanyollar ‘Rincon’ dedi
    Belhanda, Ndiaye ve Fernando'yu kadrosuna katan G.Saray'a bir orta saha daha yazıldı. İspanyol AS gazetesi adını ortaya attı. Bir süredir Beşiktaş'la da adı anılan Kolombiyalı ön libero için sarı-kırmızılıların Valencia ile çekiştiğini iddia etti. Juventus'lu futbolcunun değeri 8 milyon euro.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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