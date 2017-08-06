İlk tercih Mattias’mış

G.Saray'ın sağ beke transferi Mariano'nun ikinci tercih olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların ilk olarak Panathinaikos ile anlaşan Mattias Johansson ile görüştüğü belirtildi. Geçen sezon Alkmaar'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcuya teklif yapıldığı ancak İsveçli'nin tercihini Yunan ekibinden yana kullandığı bildirildi.