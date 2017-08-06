 İlk tercih Mattias’mış – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    İlk tercih Mattias’mış

    İlk tercih Mattias’mış
    G.Saray'ın sağ beke transferi Mariano'nun ikinci tercih olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların ilk olarak Panathinaikos ile anlaşan Mattias Johansson ile görüştüğü belirtildi. Geçen sezon Alkmaar'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcuya teklif yapıldığı ancak İsveçli'nin tercihini Yunan ekibinden yana kullandığı bildirildi.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:01
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