Galatasaray'dan potaya transfer
Galatasaray Odeabank, Amerikalı oyuncu TJ Cline ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Odeabank, Amerikalı uzun oyuncu TJ Cline ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde dünyaya gelen TJ Cline, Niagara Üniversitesi'nde başladığı NCAA kariyerindeki ilk sezonun ardından Richmond Spiders'a katıldı. Kolej basketbolu kuralları gereği bir sezon beklemek zorunda kalan 2.06 boyundaki oyuncu, burada geçirdiği sonraki üç yıl boyunca da istatistiklerini yukarı çekmeyi başardı. Sayı, ribaund, asist istatistiklerini her geçen sezon arttıran Cline, kolejdeki son yılını 18.5 sayı, 7.8 ribaund, 5.6 asist ortalamalarıyla geçti. Takımının hücumdaki saha içi liderliğine soyunan TJ Cline, ilk profesyonel kontratını takımınızla imzaladı.
Saha görüşü ile ön plana çıkan ve hem dört hem beş numaralarla eşleşebilmesiyle ön plana çıkan TJ Cline'a Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, Yenilmez Armada kariyerinde başarılar diliyoruz.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:25
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"Transferler devam edecek"
Toplam 34
Yorum
gs sol bek lazım, yedek 10 numara lazım ,santrafor, sag kanat lazım en az 4 transfer uyumayın..
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Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan sözleri
Toplam 28
Yorum
Ernan61 Selcuk alinirsa 5bin kombine bir gıdım yukari cikmaz aksine azalir. 7kisiye karsi haksiz penaltiyi atan zamaninda kacip giden zat gelemez
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Lens'ten Fenerbahçe taraftarına teşekkür
Toplam 15
Yorum
cenk .... alırsınız alırsınız
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