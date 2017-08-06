 Galatasaray'dan potaya transfer – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Galatasaray'dan potaya transfer

    Galatasaray'dan potaya transfer

    , Amerikalı oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

    Galatasaray Odeabank, kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar, son larak TJ Cline'ı transfer ettiğini açıkladı.



    Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

    Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren , Amerikalı uzun oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

    1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde dünyaya gelen TJ Cline, Niagara Üniversitesi'nde başladığı NCAA kariyerindeki ilk sezonun ardından Richmond Spiders'a katıldı. Kolej basketbolu kuralları gereği bir sezon beklemek zorunda kalan 2.06 boyundaki oyuncu, burada geçirdiği sonraki üç yıl boyunca da istatistiklerini yukarı çekmeyi başardı. Sayı, ribaund, asist istatistiklerini her geçen sezon arttıran Cline, kolejdeki son yılını 18.5 sayı, 7.8 ribaund, 5.6 asist ortalamalarıyla geçti. Takımının hücumdaki saha içi liderliğine soyunan TJ Cline, ilk profesyonel kontratını takımınızla imzaladı.

    Saha görüşü ile ön plana çıkan ve hem dört hem beş numaralarla eşleşebilmesiyle ön plana çıkan TJ Cline'a Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, Yenilmez Armada kariyerinde başarılar diliyoruz.

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:25
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