 Galatasaray kupayı evine getirdi – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Galatasaray kupayı evine getirdi

    Galatasaray kupayı evine getirdi

    Galatasaray 12 Yaş Altı Futbol Takımı, Rusya'da düzenlenen Lokobol Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, başkent Moskova'da gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelen Galatasaray, normal süresi golsüz tamamlanan müsabakayı penaltılarda 4-2 kazanarak birinci oldu.

    Galatasaray'dan Efe Akman ve İsmail Yahşihan'ın 5 kişilik en iyi kadroya seçildiği, Enes Büyük'ün ise en iyi kaleci olarak belirlendiği paylaşıldı.

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:25
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