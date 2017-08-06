Galatasaray kupayı evine getirdi
Galatasaray 12 Yaş Altı Futbol Takımı, Rusya'da düzenlenen Lokobol Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, başkent Moskova'da gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelen Galatasaray, normal süresi golsüz tamamlanan müsabakayı penaltılarda 4-2 kazanarak birinci oldu.
Galatasaray'dan Efe Akman ve İsmail Yahşihan'ın 5 kişilik en iyi kadroya seçildiği, Enes Büyük'ün ise en iyi kaleci olarak belirlendiği paylaşıldı.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:25
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İsla-Dirar şov yapar
Toplam 11
Yorum
hak hasan ali celtic e gitseydi oradan gelen parayla sol bek alınırdı ah yönetim ah
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Nasri’ye veto!
Toplam 7
Yorum
atreides Feghouli,Asamoah,Denayer,Ribery,Konate, seneye transfer yasağımız var bu sene 3 yıllık transfer yapılmalı,birde Franko Andrijasevic alınmalı
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Başkan mı Ceo mu?
Toplam 47
Yorum
MERT Bir takıma 6 Şampiyonluk ve Uefa kupası kazandırmış hocanın gelmesini ancak rakip takım taraftarları istemez.
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