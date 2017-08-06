Galatasaray kupayı evine getirdi

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, başkent Moskova'da gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelen Galatasaray, normal süresi golsüz tamamlanan müsabakayı penaltılarda 4-2 kazanarak birinci oldu.

Galatasaray'dan Efe Akman ve İsmail Yahşihan'ın 5 kişilik en iyi kadroya seçildiği, Enes Büyük'ün ise en iyi kaleci olarak belirlendiği paylaşıldı.



