 Feghouli için saatleri sayıyor – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Feghouli için saatleri sayıyor

    Feghouli için saatleri sayıyor

    artık her konuda anlaşma sağladığı 'yi bekliyor.

    Kulübü West Ham United'dan alacaklarını tahsil etmek için sarı-kırmızılılardan izin isteyen Cezayirli futbolcunun 600 bin euro'luk parasını aldığı, birkaç gün içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacağı bildirildi. Ayrıca 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı-kırmızılı kulübe maliyeti de netleşmeye başladı. Galatasaray'ın bu transfer için İngiliz ekibine 4.5 milyon euro ödeyeceği ifade edilirken, 3 yıllık imza atacak oyuncuya da yıllık 3 milyon euro garanti ücret ödeyeceği vurgulandı.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:42
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