Feghouli için saatleri sayıyor

Galatasaray artık her konuda anlaşma sağladığı Sofiane Feghouli'yi bekliyor.

Kulübü West Ham United'dan alacaklarını tahsil etmek için sarı-kırmızılılardan izin isteyen Cezayirli futbolcunun 600 bin euro'luk parasını aldığı, birkaç gün içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacağı bildirildi. Ayrıca 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı-kırmızılı kulübe maliyeti de netleşmeye başladı. Galatasaray'ın bu transfer için İngiliz ekibine 4.5 milyon euro ödeyeceği ifade edilirken, 3 yıllık imza atacak oyuncuya da yıllık 3 milyon euro garanti ücret ödeyeceği vurgulandı.