 Divan için olağanüstü çağrı – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Divan için olağanüstü çağrı

    Divan için olağanüstü çağrı
    G.Saray'da bazı muhaliflerin, normalde 13 Eylül'de yapılması planlanan Divan Kurulu toplantısının yarın gerçekleştirilmesi için divan başkanlığına dilekçe verdikleri bildirildi. Divan başkanı İrfan Aktar'ın, teknik direktör konusu, transferler ve borçlardan dolayı olağanüstü toplantı isteyen üyelere en erken 7 Eylül tarihini verdiği ifade edildi.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:56
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