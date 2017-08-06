''Denayer’i bekliyorum''

Fernando, Manchester City'den takım arkadaşı olan Jason Denayer'in de Galatasaray'a gelmesi temennisinde bulundu. Transferi öncesi Denayer'le konuştuğunu anlatan yıldız oyuncu, "Takım ve şehir ile ilgili önemli bilgiler verdi. Çok kaliteli ve iyi bir futbolcu. Her şey yolunda gider ve umarım o da aramaza katılır" dedi.