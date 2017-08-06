 Başkan mı Ceo mu? – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Başkan mı Ceo mu?

    Başkan mı Ceo mu?

    Bazı yöneticilerin, başkan olarak görmek istedikleri Terim’e Dursun Özbek mayıs ayındaki seçim için CEO’luk teklif edecek. Usta hoca ise karar aşamasında.

    Milli Takım'daki görevine son verilen teknik direktör Fatih Terim karar aşamasında... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in birkaç gün içinde görüşeceği tecrübeli futbol adamına mayıs ayında yapılacak seçim sonrasında kulüp CEO'luğu (üst yönetici) teklifinde bulunacağı belirtildi. Öte yandan yönetim içinde Terim'i başkan olarak görmek isteyenlerin sayısı da hiç de az değil. Muhalif kanattan bazı isimlerin usta hocadan listesini hazırlayıp mayısta başkanlığa aday olmasını istediği belirtildi.

    TARAFTAR 'TERİM' DİYOR
    Sarı-kırmızılı taraftarlar da kulübün efsane teknik direktörünü, 1 numaralı koltukta görmeyi arzuluyor. Sosyal medyada ve bazı taraftar sitelerinde Fatih Terim'in başkanlığa aday olması için sesler yükselmeye başladı. Tüm bu gelişmeler ve istekler karşısında sessizliğini koruyan usta hocanın karar vermek için düşündüğü, başkan Özbek'le yapacağı görüşmenin ardından yol haritasını çizeceği gelen haberler arasında.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar Türk Telekom Stadı'na dün pankart asarak, İmparator'u göreve davet etti.



    KIRAÇ'TAN DESTEK
    Her geçen gün adı yeniden sarıkırmızılı takımla anılan 'e camianın önemli isimlerinden İnan Kıraç kalkan oldu. Kıraç'ın, milli takımdan ayrılmasından sonra Terim'in bir kez daha Galatasaray'a gelmesi için düğmeye bastığı ve gerek kendisi gerekse başkan Dursun Özbek ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Terim'le Bodrum'da yapılan buluşmada bir kez daha kendisine ihtiyaç olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

    DAVETTE YAN YANA GELMEDİLER
    G.Saray'ın forma sponsoru Nef'in Bodrum'da yapacağı lansmana katılmak için Bodrum'a giden Başkan Dursun Özbek burada Fatih Terim'le yan yana gelmedi. Terim de NEF'in daveti üzerine bu resepsiyona katılma kararı aldı; fakat Özbek ve Terim burada bir araya gelmedi. Terim lansmandan ayrıldıktan sonra Özbek davete katıldı.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
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