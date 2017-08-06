Başkan mı Ceo mu?
Bazı yöneticilerin, başkan olarak görmek istedikleri Terim’e Dursun Özbek mayıs ayındaki seçim için CEO’luk teklif edecek. Usta hoca ise karar aşamasında.
TARAFTAR 'TERİM' DİYOR
Sarı-kırmızılı taraftarlar da kulübün efsane teknik direktörünü, 1 numaralı koltukta görmeyi arzuluyor. Sosyal medyada ve bazı taraftar sitelerinde Fatih Terim'in başkanlığa aday olması için sesler yükselmeye başladı. Tüm bu gelişmeler ve istekler karşısında sessizliğini koruyan usta hocanın karar vermek için düşündüğü, başkan Özbek'le yapacağı görüşmenin ardından yol haritasını çizeceği gelen haberler arasında.
Sarı-kırmızılı taraftarlar Türk Telekom Stadı'na dün pankart asarak, İmparator'u göreve davet etti.
KIRAÇ'TAN DESTEK
Her geçen gün adı yeniden sarıkırmızılı takımla anılan Fatih Terim'e camianın önemli isimlerinden İnan Kıraç kalkan oldu. Kıraç'ın, milli takımdan ayrılmasından sonra Terim'in bir kez daha Galatasaray'a gelmesi için düğmeye bastığı ve gerek kendisi gerekse başkan Dursun Özbek ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Terim'le Bodrum'da yapılan buluşmada bir kez daha kendisine ihtiyaç olduğunu ifade ettiği kaydedildi.
DAVETTE YAN YANA GELMEDİLER
G.Saray'ın forma sponsoru Nef'in Bodrum'da yapacağı lansmana katılmak için Bodrum'a giden Başkan Dursun Özbek burada Fatih Terim'le yan yana gelmedi. Terim de NEF'in daveti üzerine bu resepsiyona katılma kararı aldı; fakat Özbek ve Terim burada bir araya gelmedi. Terim lansmandan ayrıldıktan sonra Özbek davete katıldı.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:53
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
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