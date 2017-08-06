 Aslan’ın tadı yok – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Aslan’ın tadı yok

    Aslan’ın tadı yok

    Sarı-kırmızılılar Avusturya’da oynadığı hazırlık maçında yine istediği sonucu alamadı. Rekik’in golüne Eren’le yanıt veren Cimbom, İbisevic’in sayısına engel olamadı, sahadan yenilgiyle ayrıldı.

    Avusturya'da yeni sezona hazırlanan , Alman Hertha Berlin ile oynadığı özel maçta 2-1 mağlup oldu. Maçın 3. dakikasında Plattenhardt'ın köşe atışında Rekik kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve Alman ekibini 1-0 öne geçirdi. 21. dakikada Gomis'in ara pasında Rodrigues'in ceza sahası içinden şutu üst direkten geri geldi. 60. dakikada Rodrigues-Belhanda paslaşması sonrası Eren kaleye sırtı dönük pozisyonda yaptığı vuruşla eşitliği sağladı: 1-1. 74'te Ibisevic'in vuruşu maçın skorunu belirledi, Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

    FERNANDO ASİST YAPTI
    Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Badou Ndiaye ve Fernando Reges da dünkü maçta görev aldı. Ndiaye ile birlikte ikinci 45'te oyuna giren Fernando Eren'in attığı golün asistini yaptı.

    ASLAN'DA ARAYIŞ SÜRÜYOR
    Galatasaray hazırlıklarını özel maçlarla sürdürürken ideal kadroyu oluşturmaya çalışan Tudor'un arayışı da sürüyor. Hırvat hoca dünkü maçta da her mevide alternatif isimler denedi.

    'TUDOR İSTİFA' SESLERİ
    Çok sayıda Galatasaray taraftarının takip ettiği karşılaşmada sarı-kırmızılılar Hırvat hocayı istifaya davet etti. Tudor ise tribünlere bakmadan soyunma odasına gitti.

    KAMP TAMAMLANDI
    Hazırlıklarının Avusturya etabını dün tamamlayan Galatasaray, yurda dönüyor. Bir gün izin yapacak olan futbolcular ardından çalışmalara devam edecek.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:43
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