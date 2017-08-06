Aslan’ın tadı yok
Sarı-kırmızılılar Avusturya’da oynadığı hazırlık maçında yine istediği sonucu alamadı. Rekik’in golüne Eren’le yanıt veren Cimbom, İbisevic’in sayısına engel olamadı, sahadan yenilgiyle ayrıldı.
FERNANDO ASİST YAPTI
Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Badou Ndiaye ve Fernando Reges da dünkü maçta görev aldı. Ndiaye ile birlikte ikinci 45'te oyuna giren Fernando Eren'in attığı golün asistini yaptı.
ASLAN'DA ARAYIŞ SÜRÜYOR
Galatasaray hazırlıklarını özel maçlarla sürdürürken ideal kadroyu oluşturmaya çalışan Tudor'un arayışı da sürüyor. Hırvat hoca dünkü maçta da her mevide alternatif isimler denedi.
'TUDOR İSTİFA' SESLERİ
Çok sayıda Galatasaray taraftarının takip ettiği karşılaşmada sarı-kırmızılılar Hırvat hocayı istifaya davet etti. Tudor ise tribünlere bakmadan soyunma odasına gitti.
KAMP TAMAMLANDI
Hazırlıklarının Avusturya etabını dün tamamlayan Galatasaray, yurda dönüyor. Bir gün izin yapacak olan futbolcular ardından çalışmalara devam edecek.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:43
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
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