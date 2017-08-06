 Altına yatırım! – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Altına yatırım!

    Altına yatırım!

    Senegalli futbolcuya, 9 milyon Euro bonservis bedeli verilmesi tepki çekerken yöneticiler, Ndiaye’nin hem önemli bir açığı kapatacağını hem de 2 sezon içinde önemli bir takıma transfer olacağına inanıyor.

    Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı , transferiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 26 yaşındaki futbolcunun, yüksek maliyeti büyük eleştiri alsa da yönetim Ndiaye'ye iyi bir yatırım gözüyle bakıyor.

    Bonuslarla beraber 9 milyon euro'ya Galatasaray'a gelen Badou Ndiaye'nin sözleşmesine bu nedenle 18 milyon euro'luk serbest kalma maddesi konuldu. Osmanlıspor'da 1 milyon TL'ye oynayan Senegalli'ye yılda 2 milyon 750 bin euro ödenecek. Yani yılda 11 milyon TL'den biraz fazla... Osmanlıspor'dan kazandığının 11 katı...

    15 MİLYON EURO BEKLİYOR
    Yönetimin, Ndiaye'ye bu parayı ödemesinin nedeni ise 26 yaşına kadar en fazla Norveç'te oynamış Senegalli oyuncuda potansiyel görmesi... 27 Ekim'de 27 yaşında olacak Ndiaye'nin Galatasaray'da önemli bir açığı kapatacağına inanan Başkan Dursun Özbek'in, Senegalli'yi 2 sezon içinde en az 14-15 milyon euro arasında bir rakama satmayı düşündüğü bildirildi.

    EN YÜKSEK TEKLİF WEST BROMWİCH'TEN
    Ndiaye için Osmanlıspor kapıyı 10 milyon euro'dan açarken bonuslarla 9 milyon euro'yu kabul etti. Ayrıca Galatasaray dışındaki takımların verdiği teklifler de ortaya çıktı. Trabzonspor, Senegalli için 5 milyon euro artı takas, West Ham 6.75 milyon euro, West Bromwich'in ise 7.25 milyon euro'nun üzerine hiç çıkmadığı bildirildi.

    ATİBA VE OĞUZHAN'I GÖLGEDE BIRAKTI
    Ndiaye'ye verilen yıllık 2 milyon 750 bin euro'luk ücret de tepki çekerken ligin önde gelen isimlerini de geride bırakmış durumda... Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Kanadalı yıldız orta saha Atiba yıllık sadece 1 milyon Euro'ya oynuyor. Orta sahanın bir başka önemli ismi Oğuzhan Özyakup ise 1.5 milyon Euro kazanıyor.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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