 Valbuena 2. golsun – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Valbuena 2. golsun

    Valbuena 2. golsun

    Sarı-kırmızılıların yeni golcüsü yeni sezon öncesi iddialı konuştu. Fransız forvet “Umarım bu sezon biz şampiyon oluruz, arkadaşım Valbuena da ikinci olsun” dedi

    Galatasaray'ın yeni transferi , Avusturya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cimbom'a gelmeden önce Drogba ile de konuştuğunu belirten 32 yaşındaki forvet "O benim çok iyi arkadaşım. Drogba buradan ayrıldığında G.Saray beni istemişti. Ama o dönem transfer gerçekleşmemişti. Buraya sadece Drogba'ya sorup gelmedim. Zaten tanıdığım bir kulüp. Fazla düşünmeden buraya geldim" ifadelerini kullandı.

    Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe ve Mathieu Valbuena hakkında da konuştu. Tecrübeli forvet "Valbuena iyi ve kaliteli bir oyuncu. Fenerbahçe bizim rakibimiz. Onlara buradan çok fazla şans dilemek istemiyorum. Umarım biz birinci oluruz, Valbuena a ikinci olur" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, şampiyonluğun takım olmaktan geçtiğini kaydetti. "Türkiye Ligi'ne birçok deneyimli ve kaliteli futbolcu geldi. Çekişmeli, zevkli bir lig olacak" diye konuştu.

    'Negredo 35 atarsa alkışlarım'
    "Şimdiden kaç gol atacağıma dair bir sayı vermek ligdeki rakiplerimize saygısızlık olur. Negredo 35 gol atarım deyip atarsa ben onun için mutlu olurum. Ben de çok gol atmak istiyorum. Umarım bunu başarırım. Ben baskıya alışkın biriyim. Oyunumla ve gollerimle bunu da göstermek istiyorum. Geçirdiğimiz kamplarla tüm takım birbirine alıştı"

    'Pas alamıyorum ama ben de hazır değilim
    "Henüz sezonun başındayız. Galatasaray çok büyük kulüp. Ben de burada olduğum için mutluyum. Hocamız da biz de çok yoğun çalışıyoruz. Şu anda istediğim kadar pas alamıyorum ama ben de tamamen hazır değilim. Maçları oynaya oynaya formum yükselecek. Takım olarak biraz daha zamana ihtiyacımız var. Takım yapım aşamasında. Kaliteli oyuncular katıldı, yenileri de geliyor"'

    'Beni sürekli aradılar'
    "Transfer döneminde bana 4 teklif geldi. Bunlardan 2 tanesi Marsilya ve Galatasaray'a aitti. Galatasaray diğerlerinden çok daha fazla ilgilendi. Beni sürekli aradılar. Marsilya'daki misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. Bu sebeple Galatasaray'a geldim. Burada da güzel zamanlar geçirmek istiyorum"

    'Saçlarım kalsın'
    Basın toplantısında 'e "Galatasaray şampiyon olur, sen de gol krallığına ulaşırsan saçlarını keser misin?" sorusu yöneltildi. Tecrübeli futbolcu sahada attığı kıvrak çalımlar gibi bir cevapla "Saçlarım kalsın belki birlikte yemeğe gideriz" dedi.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:28
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