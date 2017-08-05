Valbuena 2. golsun
Sarı-kırmızılıların yeni golcüsü Bafetimbi Gomis yeni sezon öncesi iddialı konuştu. Fransız forvet “Umarım bu sezon biz şampiyon oluruz, arkadaşım Valbuena da ikinci olsun” dedi
Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe ve Mathieu Valbuena hakkında da konuştu. Tecrübeli forvet "Valbuena iyi ve kaliteli bir oyuncu. Fenerbahçe bizim rakibimiz. Onlara buradan çok fazla şans dilemek istemiyorum. Umarım biz birinci oluruz, Valbuena a ikinci olur" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, şampiyonluğun takım olmaktan geçtiğini kaydetti. "Türkiye Ligi'ne birçok deneyimli ve kaliteli futbolcu geldi. Çekişmeli, zevkli bir lig olacak" diye konuştu.
'Negredo 35 atarsa alkışlarım'
"Şimdiden kaç gol atacağıma dair bir sayı vermek ligdeki rakiplerimize saygısızlık olur. Negredo 35 gol atarım deyip atarsa ben onun için mutlu olurum. Ben de çok gol atmak istiyorum. Umarım bunu başarırım. Ben baskıya alışkın biriyim. Oyunumla ve gollerimle bunu da göstermek istiyorum. Geçirdiğimiz kamplarla tüm takım birbirine alıştı"
'Pas alamıyorum ama ben de hazır değilim
"Henüz sezonun başındayız. Galatasaray çok büyük kulüp. Ben de burada olduğum için mutluyum. Hocamız da biz de çok yoğun çalışıyoruz. Şu anda istediğim kadar pas alamıyorum ama ben de tamamen hazır değilim. Maçları oynaya oynaya formum yükselecek. Takım olarak biraz daha zamana ihtiyacımız var. Takım yapım aşamasında. Kaliteli oyuncular katıldı, yenileri de geliyor"'
'Beni sürekli aradılar'
"Transfer döneminde bana 4 teklif geldi. Bunlardan 2 tanesi Marsilya ve Galatasaray'a aitti. Galatasaray diğerlerinden çok daha fazla ilgilendi. Beni sürekli aradılar. Marsilya'daki misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. Bu sebeple Galatasaray'a geldim. Burada da güzel zamanlar geçirmek istiyorum"
'Saçlarım kalsın'
Basın toplantısında Bafetimbi Gomis'e "Galatasaray şampiyon olur, sen de gol krallığına ulaşırsan saçlarını keser misin?" sorusu yöneltildi. Tecrübeli futbolcu sahada attığı kıvrak çalımlar gibi bir cevapla "Saçlarım kalsın belki birlikte yemeğe gideriz" dedi.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:28
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
Valbuena 2. golsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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