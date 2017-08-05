 ‘Üst akıl’ kim olacak – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    ‘Üst akıl’ kim olacak

    ‘Üst akıl’ kim olacak
    'nun 'üst akıl' olma teklifini reddetmesinin ardından Galatasaray'ın yeni bir liste hazırladığı belirtildi. Ünlü futbol adamı Mathias Sammer, Christian Nerlinger ve Jesus Pitarh kısa listedeki isimler. Luce ziyaretinden ağzı yanan başkan Dursun Özbek'in yoğurdu üfleyerek yiyeceği ve bu kez sessiz bir operasyon yürüteceği kaydediliyor.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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