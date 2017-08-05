"Transferler devam edecek"
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Hertha Berlin maçının ardından Feghouli ve diğer transferlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"SİNAN'IN GİTME TALEBİ OLDU"
Cenk Ergün, Sinan Gümüş'ün durumuyla alakalı olarak, " Sinan Gümüş bu hafta içerisinde açıklığa kavuşur. Sinan da sevdiğimiz bir arkadaşız. Gitme talebi oldu. Kampın bitmesini bekledik. Teknik heyetten yine bir değerlendirme alacağız." diye konuştu. Cenk Ergün, Feghouli'de son kaç sorusuna ise, "Feghouli'de artık bir şey demek istemiyorum. Çünkü baskı ve beklenti oluşuyor. Niyetimiz ve çalışmalarımızın gittiği ortada. Dolayısıyla Feghouli'de işin bitmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." cevabını verdi.
Denayer için Manchester City'e resmi teklif yaptıklarını açıklayan Ergün, "İngiliz ekibinin düşünceleri var. Bizim düşüncelerimiz ile onların düşünceleri farklı. Denayer'in nasıl bir Galatasaray sevgisi olduğunu herkes biliyor. Geçtiğimiz sezon da gelmeyi çok istedi. Biz de onu istiyoruz. Önümüzde 3 haftalık bir süreç var." diye konuştu.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:04
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Emre Mor için resmi açıklama geldi
Toplam 8
Yorum
:D emre zaten çöp tek bildigi koşmak futbol koşmaktan ibaretse atletleri alalım sahaya :D futbolcu olmak için baya genç daha emre :D
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Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye bir transfer çalımı daha!
Toplam 24
Yorum
aziz istifa fener elindeki ıskartalarla geçmiş yılların çeri çöpü ile dolu ..
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Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 39
Yorum
fener olmazz takımda o kadar çer çöp var ki vdemirel hali koybaşı rvp topal alper say say bitmiyor gardaşım..
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