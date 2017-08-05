Sol beke 4 aday

Carole’ün dökülmesi üzerine savunmaya bir transfer daha yapılacak. Adaylar: Strinic (30), Bedimo (33), Baba Rahman (23) ve Uğur (25)

Östersunds maçlarında tel tel dökülen Lionel Carole'ün bu kötü performansı yüzünden sol bek transferi de gündeme gelmişti. Cimbom bu mevkii için 4 aday belirledi. Napoli'de forma giyen İvan Strinic ile pazarlıklar 2 haftadır sürüyor. Fransız basını Henri Bedimo'yu Aslan'a yazdı. Badou Ndiaye transferi sırasında Galatasaray, Ankara'da Gençlerbirliği'nden Uğur Çiftçi için de nabız yoklamıştı.



Gündeme giren son isim Abdul Baba Rahman oldu. 23 yaşındaki Ganalı futbolcu 2013'te Türkiye'deki 20 Yaş Altı Dünya Gençler Şampiyonası'nda yıldızını parlatmıştı. Augsburg'un ardından Chelsea'ye transfer olmuştu.