Sol beke 4 aday
Carole’ün dökülmesi üzerine savunmaya bir transfer daha yapılacak. Adaylar: Strinic (30), Bedimo (33), Baba Rahman (23) ve Uğur (25)
Gündeme giren son isim Abdul Baba Rahman oldu. 23 yaşındaki Ganalı futbolcu 2013'te Türkiye'deki 20 Yaş Altı Dünya Gençler Şampiyonası'nda yıldızını parlatmıştı. Augsburg'un ardından Chelsea'ye transfer olmuştu.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:12
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
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