 Selçuk ‘geri’liyor – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Selçuk ‘geri’liyor

    Selçuk ‘geri’liyor
    Aslan'da kaptan 'ın durumu belirsiz. Camiada 'istenmeyen adam' ilan edilen tecrübeli oyuncunun istatistikleri de pasları gibi hep geri gidiyor. İlk geldiği sezon geri-yan pas yüzdesi 43.8'ken son 2 yılda bu oran yüzde 47.8'e geldi. Fernando ve Ndiaye transferleri sonrası kulübeye çekilmesi gündemde.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:48
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