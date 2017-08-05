 Nice yolcusu – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Nice yolcusu

    Nice yolcusu
    Arap yarımadası ve ABD'den teklifler alan Wesley Sneijder, 2018 Dünya Kupası'nı düşünerek kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Cimbom'dan ayrılan Hollandalı yıldızın bonservisi elinde olduğu için Nice'e transferi çok yakın. Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere "Nasri gündemimizde yok. Wesley ile temas halideyiz" diye konuştu.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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