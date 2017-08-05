 Ndiaye sahaya indi – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Ndiaye sahaya indi

    Ndiaye sahaya indi

    Galatasaray’ın yeni transferi imza sonrası direkt Avusturya Kampı’na gitti Senegalli yıldız orta saha ilk idmanına çıktı. Dinamizmiyle farkını gösterdi

    Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan renklerine bağladığı Badou Ndiaye önceki gün 4 yıllık resmi sözleşmeyi imzalamıştı. Senegalli futbolcu dün, takımın Avusturya Kam'na katıldı.

    Bonservis bedeli ve yıllık ücreti camiada tartışmalara neden olan 26 yaşındaki futbolcu burada teknik direktör İgor Tudor ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Hırvat hoca, Senegalli futbolcuyu ısrarla kadrosunda görmek istiyordu.

    Ndiaye, takımın akşam antrenmanına da katıldı. Başarılı futbolcunun hazır ve fit oluşu teknik direktör İgor Tudor'u memnun etti. Hırvat hoca, bugünkü Hertha Berlin karşılaşmasında ikinci yarıda 'yi sahaya sürmeyi planlıyor. Dünkü idmana katılan Ndiaye bugün de basın mensuplarının karşısına çıkacak.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:01
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