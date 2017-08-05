Ndiaye sahaya indi
Galatasaray’ın yeni transferi imza sonrası direkt Avusturya Kampı’na gitti Senegalli yıldız orta saha ilk idmanına çıktı. Dinamizmiyle farkını gösterdi
Bonservis bedeli ve yıllık ücreti camiada tartışmalara neden olan 26 yaşındaki futbolcu burada teknik direktör İgor Tudor ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Hırvat hoca, Senegalli futbolcuyu ısrarla kadrosunda görmek istiyordu.
Ndiaye, takımın akşam antrenmanına da katıldı. Başarılı futbolcunun hazır ve fit oluşu teknik direktör İgor Tudor'u memnun etti. Hırvat hoca, bugünkü Hertha Berlin karşılaşmasında ikinci yarıda Badou Ndiaye'yi sahaya sürmeyi planlıyor. Dünkü idmana katılan Ndiaye bugün de basın mensuplarının karşısına çıkacak.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:01
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
Ndiaye sahaya indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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