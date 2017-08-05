 Kop gel Feghouli – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Kop gel

    Kop gel Feghouli
    Sarı-kırmızılılarda Sofiane bekleyişi sürüyor. Galatasaray hem oyuncu hem de kulübü West Ham United'la tamamen anlaşmış durumda. Ancak Cezayirli oyuncunun, İngiliz kulübünden 600 bin euro'luk alacağı bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu, bu sorunu çözer çözmez parçalıyı giyecek.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:53
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