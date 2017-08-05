İmparator için baskıya devam
Sarı-kırmızılıların, Fatih Terim’li paylaşımları sürüyor. Dün de jübile günü anıldı. Camiadaki müthiş baskı sonrası Özbek’in kısa süre içinde İmparator ile buluşması bekleniyor
İşte bu sebeple Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim'den başka çaresi kalmayan yönetim de deneyimli çalıştırıcının kalbini kazanmaya çalışıyor. Terim'den önce Luce'ye giden yönetim bu durum için önceki gün resmi bir açıklama yapmıştı. "Mircea Lucescu'ya üst düzey yöneticilik teklifi götürülmesi henüz Fatih Terim, TFF ile yollarını ayırmadan önce yapılmıştı" ifadesi İmparator'a açık mesajdı. Dün de devamı geldi.
BÜYÜK HEYECAN
Galatasaray'ın Twitter hesabından dün de 'Tarihte bugün' başlığıyla "Fatih Terim, 4 Ağustos 1985'de futbolculuk kariyerini noktaladı" paylaşımı yapıldı. Mesaja bir de 'imparator tacı' eklendi. Takımın başına geldiği günden bu yana teknik direktör İgor Tudor'un yönetiminden memnun olmayan sarı-kırmızılılar bu mesaj sonrası bir hayli heyecanlandı. Art arda 2 gün yapılan Fatih Terim'li paylaşımlar "Hoca dönüyor mu?" söylentilerini artırdı.
DURSUN ÖZBEK BODRUM'A UÇTU
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün akşam saatlerinde tarifeli uçakla Bodrum'a gitti. Burada kulübün resmi sponsorunun düzenleyeceği resepsiyona katılacak olan Özbek'in, aynı zamanda teknik direktör Fatih Terim ile de bir araya geleceği öğrenildi. Hafta sonunu Bodrum'da geçirecek olan Başkan Özbek'in Terim'i ikna etmeye çalışacağı dile getirildi.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:29
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
İmparator için baskıya devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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