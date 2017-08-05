 İmparator için baskıya devam – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    İmparator için baskıya devam

    İmparator için baskıya devam

    Sarı-kırmızılıların, Fatih Terim’li paylaşımları sürüyor. Dün de jübile günü anıldı. Camiadaki müthiş baskı sonrası Özbek’in kısa süre içinde İmparator ile buluşması bekleniyor

    Aslan'da yönetimin Mircea Lucescu hamlesi kulüpteki taşları da yerinden oynattı. 'Üst akıl' için gidilen Rumen teknik adamın Türk Milli Takımı'nı seçmesi yönetimi şoke ederken artık başkan 'in tek bir ihtimali kaldı. O da Fatih Terim. Yönetici Can Topsakal'ın Luce'ye giderken yaptığı 'üst akıl' açıklaması yönetimi zora soktu. Böyle bir gerekliliği öne çıkaran Topsakal'ın sözleri sonrası yola 'üst akılsız' devam etmek zaten zordaki yönetimin işlerini daha da güçlendirecek.

    İşte bu sebeple Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim'den başka çaresi kalmayan yönetim de deneyimli çalıştırıcının kalbini kazanmaya çalışıyor. Terim'den önce Luce'ye giden yönetim bu durum için önceki gün resmi bir açıklama yapmıştı. "Mircea Lucescu'ya üst düzey yöneticilik teklifi götürülmesi henüz Fatih Terim, TFF ile yollarını ayırmadan önce yapılmıştı" ifadesi İmparator'a açık mesajdı. Dün de devamı geldi.



    BÜYÜK HEYECAN
    Galatasaray'ın Twitter hesabından dün de 'Tarihte bugün' başlığıyla "Fatih Terim, 4 Ağustos 1985'de futbolculuk kariyerini noktaladı" paylaşımı yapıldı. Mesaja bir de 'imparator tacı' eklendi. Takımın başına geldiği günden bu yana teknik direktör İgor Tudor'un yönetiminden memnun olmayan sarı-kırmızılılar bu mesaj sonrası bir hayli heyecanlandı. Art arda 2 gün yapılan Fatih Terim'li paylaşımlar "Hoca dönüyor mu?" söylentilerini artırdı.



    DURSUN ÖZBEK BODRUM'A UÇTU
    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün akşam saatlerinde tarifeli uçakla Bodrum'a gitti. Burada kulübün resmi sponsorunun düzenleyeceği resepsiyona katılacak olan Özbek'in, aynı zamanda teknik direktör Fatih Terim ile de bir araya geleceği öğrenildi. Hafta sonunu Bodrum'da geçirecek olan Başkan Özbek'in Terim'i ikna etmeye çalışacağı dile getirildi.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:29
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