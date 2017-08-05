 Hertha maçı 19.00’da – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Hertha maçı 19.00’da

    Hertha maçı 19.00’da
    Galatasaray, sezon öncesi son hazırlık maçını Hertha Berlin'e karşı oynayacak. Sarı-kırmızılıların, Alman ekibiyle mücadelesi 19.00'da başlayacak. Cimbom'un bu özel maçını GS TV naklen ekranlara taşıyacak.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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