 Hertha Berlin'den Tudor gafı! – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    'den Tudor gafı!

    Hertha Berlin'den Tudor gafı!

    'ın ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Alman ekibi Twitter'da skandal bir hataya imza attı.

    'in twitter hesabı, Teknik Direktörü Igor Tudor'u kaleci antrenörü Sandro Tomic'le karıştırdı.

    Hertha Berlin Twitter hesabından, "Igor Tudor ve Pal Dardai bir arada" şeklinde bir tweet atıldı. Ancak yapılan paylaşımda yer alan fotoğrafta Galatasaray kaleci antrenörü Sandro Tomic ile Dardai yer alıyordu.

    Daha sonra Hertha Berlin'in resmi Twitter hesabından yapılan bu paylaşımda Tudor'un olmadığı fark edilince tweet silindi.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:04
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