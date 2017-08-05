Hertha Berlin'den Tudor gafı!
Galatasaray'ın Hertha Berlin ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Alman ekibi Twitter'da skandal bir hataya imza attı.
Hertha Berlin Twitter hesabından, "Igor Tudor ve Pal Dardai bir arada" şeklinde bir tweet atıldı. Ancak yapılan paylaşımda yer alan fotoğrafta Galatasaray kaleci antrenörü Sandro Tomic ile Dardai yer alıyordu.
Daha sonra Hertha Berlin'in resmi Twitter hesabından yapılan bu paylaşımda Tudor'un olmadığı fark edilince tweet silindi.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:04
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 22
Yorum
burak mehmet ekici ve valbuena ikisi de 10 numara değil mi arkadaşım?fenerbahçenin neden ihtiyacı var hala anlamadım?esas ortasaha ve solbek lazım
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Sol beke 4 aday
Toplam 13
Yorum
ası fatıh terımde göndemde duşse o adamın gs başına gelmesı felaket olur ıgor yenı bı takım kurdu zaman verılse muhteşem bır gs ızlıyeceğız
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Trabzonspor'dan Selçuk İnan açıklaması
Toplam 5
Yorum
Gsli Sen kimsin ki bizim kaptanı alasin ..
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