Galatasaray'da Selçuk İnan şoku
Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Hertha Berlin'le oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'le karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılıların kaptanı Selçuk İnan, maçı sakatlanarak yarıda bıraktı.
Tecrübeli oyuncu, maçın 36. dakikasında orta sahada girdiği ikili mücadele sonunda kendini yere bıraktı. Bir süre yerden kalkamayan Selçuk'un tedavisi için sağlık ekipleri sahaya girdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken tecrübeli futbolcu maça devam edemedi.
Yerini Koray Günter'e bırakan Selçuk'un sakatlığının ciddiyeti, yapılan kontrollerin ardından belli olacak.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:05
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Emre Mor için resmi açıklama geldi
Toplam 8
Yorum
:D emre zaten çöp tek bildigi koşmak futbol koşmaktan ibaretse atletleri alalım sahaya :D futbolcu olmak için baya genç daha emre :D
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Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye bir transfer çalımı daha!
Toplam 24
Yorum
aziz istifa fener elindeki ıskartalarla geçmiş yılların çeri çöpü ile dolu ..
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Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 39
Yorum
fener olmazz takımda o kadar çer çöp var ki vdemirel hali koybaşı rvp topal alper say say bitmiyor gardaşım..
Galatasaray'da Selçuk İnan şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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