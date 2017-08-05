 Galatasaray'da Selçuk İnan şoku – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Galatasaray'da şoku

    Galatasaray'da Selçuk İnan şoku

    Galatasaray'ın kaptanı , Hertha Berlin'le oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'le karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılıların kaptanı , maçı sakatlanarak yarıda bıraktı.

    Tecrübeli oyuncu, maçın 36. dakikasında orta sahada girdiği ikili mücadele sonunda kendini yere bıraktı. Bir süre yerden kalkamayan Selçuk'un tedavisi için sağlık ekipleri sahaya girdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken tecrübeli futbolcu maça devam edemedi.

    Yerini Koray Günter'e bırakan Selçuk'un sakatlığının ciddiyeti, yapılan kontrollerin ardından belli olacak.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:05
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