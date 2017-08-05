 Fernando açıkladı – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    açıkladı

    Fernando açıkladı

    Galatasaray'ın yeni transferi basın mensuplarının soruların yanıtladı.

    G.Saray'a gelişinde Maicon ve 'in etkili olduğunu ifade eden tecrübeli orta saha özellikle Denayer'in tavsiyelerinden etkilendiğini ve onunda buraya gelmek istediğini ifade etti.

    Yeni transfer , Denayer ile arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı; Buraya gelmeden önce nasıl Maicon'dan fikir aldıysan onunla da görüştüm. Kendisinden hem Galatasaray hakkında hem şehir hakkında çok güzel şeyler duydum. Ayrıca kendisi de buraya gelmeyi çok istiyor. Umarım her şey yolunda gider ve o da aramıza katılır" dedi.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:26
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