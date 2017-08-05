Fernando açıkladı
Galatasaray'ın yeni transferi Fernando basın mensuplarının soruların yanıtladı.
Yeni transfer Fernando, Denayer ile arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı; Buraya gelmeden önce nasıl Maicon'dan fikir aldıysan onunla da görüştüm. Kendisinden hem Galatasaray hakkında hem şehir hakkında çok güzel şeyler duydum. Ayrıca kendisi de buraya gelmeyi çok istiyor. Umarım her şey yolunda gider ve o da aramıza katılır" dedi.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:26
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Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 5
Yorum
fenerli 1 stoper 1 sol bel ve 1 forvet alınmalı.
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Selçuk ‘geri’liyor
Toplam 11
Yorum
GÜNLERİNE DÖNERSİN. BİZDE BUNU İSTİYORUZ. SENDEN V SELÇUK GS DA TEKRAR OYNAMAK İSTİYORSAN, XSELÇUK OLUNCAYA KADAR YIRTINACAKSIN. ÇOK ÇALIŞIP KENDİNE BAKACAKSIN. BU ŞEKİL OLURSA GS DA ESKİ
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İmparator için baskıya devam
Toplam 29
Yorum
ibrahim kavun imparator için mevzubahis galatasaray ise gerisi teferruattır.Biz öyle biliyor ve inanıyoruz.
Fernando açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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